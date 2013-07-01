У Кривому Розі потужний вітер повалив 70 дерев
09:26, 01 липня 2013Новини регіонів
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Травмовано людину
У Кривому Розі Дніпропетровської області вчора ввечері сильним вітром і дощем з градом було пошкоджено шиферні покрівлі та вікна 5 приватних житлових будинків, зірвано дахи з 6 металевих кіосків та повалено близько 70 дерев.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, через негоду травмовано одну людину, обірвано лінії електропередач.
Станом на 7.00 понеділка, 1 липня, у п’яти районах міста залишаються без електропостачання 302 приватних житлових будинки і 59 будинків (від 2 до 4 поверхів).
Підрозділами ДСНС, бригадами РЕМ і комунальними службами проводяться роботи з ліквідації наслідків негоди. Заторів на дорогах міста немає. Збитки уточнюються.
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