Тернопільщина: від укусів бджіл загинув 51-річний чоловік

На Тернопільщині від укусів бджіл загинув 51-річний чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, 26 червня померлого виявили на пасіці зі слідами бджолиних укусів на тілі на одному з хуторів поблизу села Старий Олексинець Кременецького району.

Тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.