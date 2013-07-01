Тернопільщина: від укусів бджіл загинув 51-річний чоловік

12:03, 01 липня 2013
Новини регіонів
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Працював на пасіці

На Тернопільщині від укусів бджіл загинув 51-річний чоловік.

 
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, 26 червня померлого виявили на пасіці зі слідами бджолиних укусів на тілі на одному з хуторів поблизу села Старий Олексинець Кременецького району.
 
Тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.
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