На Рівненщині 7-річна дитина обгоріла в трансформаторі

У Рівненській області 7-річна дитина обгоріла в трансформаторній підстанції.

Як повідомили УНІАН в прес-службі головного управління ДСНС України в Рівненській області, 30 червня хлопчика в важкому стані було доставлено до реанімаційного відділення Дубровицької районної лікарні. Лікарі констатували в нього ураження електричним струмом, опіки правої руки, верхньої ділянки спини, задньої поверхні обох стегон, опіковий шок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі енергопостачальної компанії Рівненщини, наразі з’ясовується як та з якою метою хлопчик потрапив у підстанцію.