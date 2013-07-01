На Рівненщині 7-річна дитина обгоріла в трансформаторі
12:03, 01 липня 2013Новини регіонів
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Ураження струмом, опіки
У Рівненській області 7-річна дитина обгоріла в трансформаторній підстанції.
Як повідомили УНІАН в прес-службі головного управління ДСНС України в Рівненській області, 30 червня хлопчика в важкому стані було доставлено до реанімаційного відділення Дубровицької районної лікарні. Лікарі констатували в нього ураження електричним струмом, опіки правої руки, верхньої ділянки спини, задньої поверхні обох стегон, опіковий шок.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі енергопостачальної компанії Рівненщини, наразі з’ясовується як та з якою метою хлопчик потрапив у підстанцію.
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