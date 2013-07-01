Вінниччина: блискавка вбила жінку під час вечері у дворі
13:42, 01 липня 2013Новини регіонів
0
Ще одна - у лікарні
У Вінницькій області блискавка вбила жінку.
Як повідомляє Управління ДСНС України у Вінницькій області, 28 червня о 21.45 немирівським рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в селі Гунька під час грози блискавка влучила у двох місцевих жительок, 1968 та 1959 років народження.
45-річну жінку автомобілем швидкої медичної допомоги у стані середньої важкості було доставлено до Немирівської центральної районної лікарні. Її 54-річна односельчанка загинула.
За попередньою інформацією, ураження блискавкою сталося під час вечері за одним столом у дворі під відкритим небом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter