У Миколаєві розслідують отруєння 6 дітей в дитсадку

Прокуратура Корабельного району Миколаєва почала кримінальне провадження за фактом отруєння дітей в дошкільній установі № 104 Миколаєва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста.

"Відомості про правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням", - цитує прес-служба слова прокурора прокуратури Корабельного району м. Миколаєва Дмитра Кучеренка.

Зараз досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Діяльність дитсадка тимчасово припинено.

Згідно з ч. 1 ст. 325 КК України порушення правил і норм, встановлених з метою попередження епідемічних та інших інфекційних захворювань, а також масових неінфекційних захворювань (отруєнь) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або свідомо могли спричинити розповсюдження цих захворювань, карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, розширена комісія Миколаївської міської ради перевірить систему харчування в дошкільних і шкільних установах Миколаєва після захворювання 22-25 червня 6 вихованців дитсадка №104.

В.о. мера Миколаєва, секретар міської ради Володимир Коренюгін повідомив, що у 6 вихованців дитсадка №104 виявлено шлунковий вірус.

Крім того, зараз органи прокуратури перевіряють систему харчування всіх дошкільних установ у Миколаєві.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві з гострою кишковою інфекцією до обласної дитячої інфекційної лікарні в період з 22 по 24 червня було доставлено 5 вихованців дитячого садка № 104 Корабельного району. Потім було госпіталізовано ще одну дитину.

Фахівці Держсанепідслужби обстежили 50 чоловік і провели 52 бактеріологічних дослідження на патогенну флору об`єктів навколишнього середовища, а також провели завершальну дезинфекцію в дитячій установі та за місцем проживання хворих.

27 червня депутати Миколаївської міськради на сесії ухвалили рішення про те, що розширена комісія міськради перевірить систему харчування в дошкільних і шкільних установах Миколаєва.