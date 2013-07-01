У Миколаєві 9 осіб потрапили до інфекційної лікарні

У Миколаєві 28 червня 9 чоловік госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні після відвідин одного і того ж закладу громадського харчування.

Про це УНІАН повідомив представник управління охорони здоров`я Миколаївської обласної державної адміністрації.

"Попередній діагноз - гострий гастроентероколіт", - уточнив він.

Зараз проводиться лікування і обстеження згідно з протоколами.

За результатами бактеріологічних досліджень буде встановлено остаточний діагноз.

Як повідомило УНІАН інформоване джерело, постраждали випускники одного з миколаївських вишів, які в кафе "Приємне побачення" відзначали випускний.