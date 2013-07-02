Івано-Франківщина: від укусів змій постраждали чоловік і дитина

В Івано-Франківській області від укусів змій постраждало двоє людей.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №2 м. Тисмениця надійшла інформація від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що до Тисменицької міської лікарні з діагнозом «укус змії» госпіталізовано 52-річного жителя с. Рошнів. Як стало відомо, змія вкусила чоловіка, коли він відпочивав у лісі.

Того ж дня до реанімаційного відділення Рожнятівської центральної районної лікарні з діагнозом «укус змії» госпіталізовано 4-річну дитину з с. Лоп’янка. Як з’ясувалося, малолітня дівчинка гралася на власному подвір’ї, коли її вкусила змія. За даними медиків, стан дитини стабільний.

За оперативними даними Управління ДСНС України в Івано-Франківській області з початку літнього відпочинкового сезону внаслідок укусів зміями травмовано 6 осіб.