Хворий поранив ножем міліціонера, що супроводжував медиків

Учора біля Лубенського обласного наркологічного диспансеру житель Чорнухинського району, виходячи з автомобіля швидкої допомоги, вдарив ножем у живіт міліціонера, який супроводжував бригаду лікарів.

Як повідомила прес-служба прокуратури Полтавської області, чоловіка везли до медзакладу для лікування, оскільки він перебував у стані алкогольного сп`яніння і мав всі ознаки «білої лихоманки». Після нападу на міліціонера він з місця події зник. Проте вже за 2 години його було затримано у смт Чорнухи.

27-річного старшину міліції з проникаючим ножовим пораненням госпіталізували до місцевої лікарні.

Лубенська міжрайонна прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст. 345 Кримінального кодексу України за замах на життя працівника міліції. Розпочато слідство.

Прокуратура також внесла клопотання до суду про обрання громадянину запобіжного заходу - узяття під варту.