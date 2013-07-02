На Житомирщині госпіталізовано жінок, яких покусали змії

У Житомирській області в Олевському районі дві жінки потрапили у лікарню після укусів змій

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС в Житомирській області, 1 липня в травматологічне відділення Олевської центральної районної лікарні з діагнозом «укус змії» було госпіталізовано жінку 1993 року народження, жительку села Корощино Олевського району.

У цей же день до цього ж відділення з діагнозом «укус змії» було госпіталізовано жінку 1960 р. н., жительку села Варварівка цього ж району.

Наразі лікарі надають обом постраждали допомогу.

Як застерігають у прес-службі, влітку, з настанням спекотної погоди, змії частіше кусають людей у лісі під час збору ягід та грибів.