Вінниччина: діти зламали надгробки - мстилися за відсутність цукерок

Поблизу села Шлишківці Могилів-Подільського району Вінницької області троє малолітніх дітей поламали 29 надгробків, помстившись за відсутність цукерок.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, 1 липня до міліції звернувся сільський голова, який повідомив про пошкодження надгробків на місцевому кладовищі.

Слідчо-оперативна група встановила, що погром влаштували дві сестри 9 та 12 років і їхній 10-річний друг - всі з багатодітних сімей, які перебувають на обліку, як неблагополучні. Діти зізнались міліціонерам, що на цвинтар вони прийшли за цукерками. На тих могилах, де діти не знайшли солодощі, вони почали ламати і валити пам`ятники.

Слідчим відділом Могилів-Подільського міськвідділу відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 297 КК України (наруга над могилою), що карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк. Через юний вік школярі уникнуть кримінальної відповідальності, але їхнім батькам доведеться відшкодувати завдані збитки.