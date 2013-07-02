На Миколаївщині 11 осіб госпіталізовано із сальмонельозом

У Миколаївській області 11 осіб госпіталізовано з діагнозом сальмонельоз після відвідування кафе «Приємне побачення».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник головного управління Держсанепідслужби в Миколаївській області Володимир Клочко.

За його словами, працівники кафе не пройшли належного санітарного обстеження і тому не мали права готувати їжу.

Клочко повідомив, що 9 потерпілих госпіталізовано до Миколаєва, ще по одному - до Березанки і Нової Одеси Миколаївської області.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві 28 червня до обласної інфекційної лікарні було госпіталізовано 9 осіб після відвідування одного й того самого закладу громадського харчування. Постраждалі - випускники одного з миколаївських вишів, які в кафе ”Приємне побачення” відзначали випускний.