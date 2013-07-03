У Рівненській області на пожежі загинув чоловік

Сьогодні, близько п’ятої години ранку в селі Жалянка Гощанського району Рівненької області виникла пожежа.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі головного управління ДСНС України в Рівненській області, горів дерев’яний житловий будинок. Коли рятувальники з райцентру прибули на місце виклику, він вже був повністю охоплений полум’ям. У одній з кімнат серед згарища вогнеборці виявили тіло господаря - 57-річного чоловіка.

Сусіди розповіли, що загиблий полюбляв палити цигарки у ліжку.

Наразі обставини трагедії з’ясовує слідчо-оперативна група.