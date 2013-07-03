Вчора у Полтаві сильна злива підтопила центральні вулиці
10:53, 03 липня 2013Новини регіонів
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Зливові мережі забиті сміттям?
У Полтаві сильна злива підтопила центральні вулиці.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, затоплено вулиці Сінна і Пушкіна.
У мерії повідомили, що зливові мережі Полтави будувалися в 60-ті роки і на сильні зливи не розраховані. До того ж частина з них може бути забита сміттям.
Два роки тому на вулиці Сінній через несправні зливові стоки потонув автомобіль і затопило ряд будинків.
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