На Тернопільщині не вистачає коштів на пальне для "швидких"

На Тернопільщині через відсутність обласного бюджету Центрам екстреної медичної допомоги не вистачає кошти на зарплати і пальне.

Як повідомив кореспонденту УНІАН в. о. директора обласного Центру екстреної медичної допомоги Михайло Джус, «наразі зарплату за червень отримали лише в Чорткові. Всі решта районів очікують. Ситуація скрутна, нам не вистачає коштів ні на зарплати, ні на пальне, ні на медикаменти. Наразі ми фінансуємось по 1/12 і це створює чимало проблем».

За його словами, через брак коштів пальне "швидкі" отримують виключно завдяки домовленостям з постачальниками.

«По Тернополю "швидка" за пальне заборгувала вже 300 тис. грн. В районах – аналогічна ситуація, «швидка» виїжджає лише тому, що люди ідуть нам на зустріч і дають пальне у борг», – констатує Джус.

Він додав, що до кінця року на зарплати працівникам центрів екстреної меддопомоги області бракує 17 млн грн, на пальне, медикаменти, запчастини – 12 млн грн.

«Нам також не вистачає грошей на страхування автомобілів і працівників, тоді як мають бути обов’язкові страховки. Тим паче, ми бачимо, що відбувається в державі, коли є випадки, що нападають на працівників швидких. Окрім цього, щоб районні центри екстреної медичної допомоги могли користуватися наданими їм приміщеннями, потрібно рішення сесії облради, що вона бере їх на свій баланс. І тут теж маємо проблему», – сказав в. о. директора.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 липня, в черговий раз не відбулася сесія Тернопільської обласної ради, яка за браком форуму не проходить з грудня 2012 року.

Проведення сесії блокують представники опозиційних сил, здебільшого від ВО “Свобода” на знак протесту проти того, що ТВК за два роки досі не ввела 19 нових депутатів. ТВК ж не може зібратись на своє засідання для введення депутатів, оскільки не приходять представники провладних партій, які мають більшість у ТВК.

Через блокування роботи ТВК та обласної ради досі не прийнятий бюджет Тернопільської області.

Оскільки Тернопільська облрада є недієздатною, реорганізація швидкої допомоги в Центри екстреної медичної допомоги відбулася на Тернопільщині розпорядчим рішенням голови ОДА.

При цьому фінансуються вони по 1/12 від минулого року, через що виникають істотні труднощі в функціонуванні центрів.