Столичні аптеки сьогодні відновлять видачу безплатних ліків

Директор департаменту охорони здоров’я при КМДА Віталій Мохорєв пообіцяв, що вже сьогодні після обіду аптеки КП “Формація” відновлять видачу безплатних ліків за рецептами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мохорєв сказав після засідання колегії КМДА.

“За моєю інформацією вже сьогодні після обіду, маючи відновити видачу безкоштовних ліків (за рецептами КП “Формація” - УНІАН)”, - зазначив Мохорєв.

За його словами, сума боргу перед КП “Формація” становить близько 14 млн грн. Він повідомив, що це заборгованість, яка склалася з початку цього року.

“Повну суму боргу одночасно віддати не вдасться. Та й “Фармація” так питання не ставить. Ми наразі працюємо над вирішенням цієї проблеми. Казначейство міста пообіцяло нам пропустити певну суму грошей, щоб зняти цю проблему”, - голосив директор департаменту.