В Луганську горів супермаркет

У Луганську пожежні підрозділи за годину ліквідували пожежу, яка виникла у двоповерховій будівлі супермаркету "Фуршет", що знаходиться неподалік від місцевого автовокзалу.

Як повідомили УНІАН у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, інформація про загоряння надійшла на пульт пожежної охорони сьогодні о 03.56.

Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що горить зовнішня обшивка супермаркету та прибудова з кондиціонерами на площі 150 кв. м.

До робіт з гасіння залучалися 40 рятувальників та 8 одиниць спеціальної техніки. О 05.14 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Вогнем знищено зовнішню обшивку супермаркета на площі 150 кв. м, пошкоджено металеву конструкцію рампи на площі 30 кв. м.

Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем.