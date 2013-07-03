Азовське узбережжя Донеччини забруднили промисловими відходами

На Азовському узбережжі Донецької області прокуратура виявила факт забруднення земель заповідного фонду на Білосарайській косі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Маріуполя, підприємці завдали збитку навколишньому середовищу на суму понад 2 млн грн.

Маріупольська міжрайонна прокуратура з нагляду за дотриманням законів у природоохоронній сфері провела перевірку на території Мелекінської сільради Першотравневого району, в ході якої і були виявлені порушення Земельного кодексу і Закону «Про природно-заповідний фонд України».

Водний-болотяні угіддя міжнародного значення «Залив і коса Білосарайська» площею 1,58 га засмічено промисловими відходами в результаті будівництва дорогі до бази відпочинку.

За словами прокурора Маріупольської міжрайонної прокуратури з нагляду за дотриманням законів у природоохоронній сфері Володимира Теліуса, дані за фактом забруднення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.