Житомирщина: жінка через ревнощі вчинила акт самоспалення
14:36, 03 липня 2013Новини регіонів
0
Отримала 35% опіків тіла
У Житомирській області жінка через ревнощі після сварки з чоловіком вчинила акт самоспалення.
Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Ірина Романюк, у селі Мала Горбаша Новоград-Волинського району жінка 1979 року народження намагалася спалити себе заживо: облила себе бензином і підпалила сірник.
Сусід-рятувальник накинув на жінку куртку, намагаючись перешкодити доступу повітря. Інші сусіди, які теж були очевидцями події, викликали швидку допомогу. Жінка отримала 35% опіків тіла і була доставлена до реанімаційного відділення Новоград-Волинської міськрайонної лікарні. Незабаром її перевели до Житомирського обласного опікового центру.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter