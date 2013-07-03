У школах Полтавщини відмовляться від вуличних туалетів

До 1 вересня в школах Полтавської області не повинно залишитися жодного вуличного туалету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Кременчуці заявив губернатор Олександр Удовиченко.

За його словами, в області досі у 63 школах туалети розміщено на вулиці.

«Це холодні туалети. А я висуваю завдання - до 1 вересня щоб усі вони були теплими. Якщо такі туалети не можливо у школах зробити, то ми поставимо в них біотуалети», - сказав Удовиченко.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня 2012 року голова облдержадміністрації Олександр Удовиченко в одній з шкіл Кременчука заявив, що до 1 січня 2013 року в усіх школах області мають відкритися внутрішні туалети.

За його словами, на той момент в області 67 шкіл ще мали туалети на вулиці.

У 2012 році майже у 300 сільських школах області зробили внутрішні туалети.