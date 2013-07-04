У Макіївці відкрився перинатальний центр

У Макіївці Донецької області в міській лікарні № 3 відкрився перинатальний центр, на реконструкцію якого було витрачено понад 6 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, пологовий будинок у цій клініці вже більш як 30 років спеціалізується на передчасних пологах і має відділення з виходжування недоношених дітей. Також тут рік тому вперше в регіоні було відкрито «Вікно життя» - спеціальний пункт, де матері можуть анонімно залишити свою новонароджену дитину.

На базі нового перинатального центру на 120 місць працюють дев`ять відділень, зокрема відділення для недоношених і патології доношених новонароджених, акушерська реанімація, діагностичний центр з телемедичними технологіями і лабораторія.

Допомогу в центрі надаватимуть більш як 300 медичних працівників, з них 59 лікарів і 140 середніх медпрацівників.

Перинатальний центр оснащений сучасним устаткуванням (апарат штучної вентиляції легенів, біохімічні аналізатори, сучасні апарати УЗД), що дасть змогу якісно надавати кваліфіковану медичну допомогу матерям і дітям.

Заклад обслуговуватиме більш як 700 тисяч жінок і дітей не лише з Макіївки, а й також з Харцизька, Тореза, Шахтарська, Сніжного і з Амвросіївського району.

У Донецькій облдержадміністрації повідомили, що торік на охорону материнства і дитинства з обласного бюджету було виділено більш як 46 млн. грн, і з них понад 6 млн. грн - на реконструкцію і переоснащення даного перинатального центру.

У ОДА нагадали, що минулого року в Донецьку було відкрито обласний перинатальний центр, а всього в регіоні до кінця поточного і протягом 2014 року мають з`явитися п`ять подібних установ - у Краматорську, Горлівці, Красноармійську, Маріуполі та Донецьку. Щороку в області народжується близько 40 тис. дітей, 3,5 тис. з них - у Макіївці.