Миколаївщина: в ДТП постраждала однорічна дитина

У Вознесенському районі Миколаївської області в ДТП постраждали троє людей, серед яких однорічна дитина. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДАІ Миколаївської області.

Аварія сталася близько 7-ї години ранку 3 липня на 171 км автодороги Р-06 «Ульянівка - Миколаїв». Водій автомобіля «Toyota Prado», рухаючись із Вознесенська у напрямі Нової Одеси, виїхав на смугу стрічного руху і зіткнувся з автомобілем «Volkswagen LТ-28».

За попередніми даними, дорожньо-транспортна подія сталася в результаті того, що водій автомобіля «Toyota» відволікся від керування і не врахував дорожню обстановку - частково закруглену ділянку дороги.

В результаті ДТП 32-річний водій автомобіля «Toyota» і однорічна дитина, а також 50-річна жінка-водій автомобіля «Volkswagen» з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені до Новоодеської і Вознесенської центральних районних лікарень для надання необхідної допомоги.

Постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.