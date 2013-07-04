16-річного юнака поранили під час збирання ягід в лісі

В Івано-Франківській області 16 річний юнак дістав вогнепальне поранення від свого товариша під час збирання ягід в лісі.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом нанесення тілесних ушкоджень неповнолітньому, 3 липня медики Перегінської лікарні Рожнятівського району повідомили правоохоронців про те, що до них доставлено 16 річного юнака із вогнепальним пораненням.

У ході досудового розслідування встановлено, троє неповнолітніх збирали в лісі ягоди. Один із них дістав із свого рюкзака пістолет та випадково вистрілив у іншого хлопця. Куля потрапила в грудну клітку та пошкодила праву легеню.

Як встановлено слідчими, пістолет не є вогнепальною зброєю та на його придбання не потрібно дозволу - цей предмет відноситься до розважально-тренувальних пістолетів.

На даний час хлопець перебуває в Обласній дитячій лікарні. Стан потерпілого стабільний.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) — карається громадськими роботами на строк від ста п`ятдесяти до двох­сот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років. Проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Розслідування справи перебуває на контролі прокуратури Рожнятівського району.