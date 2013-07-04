На Черкащині в річці потонула 5-річна дитина

В Черкаській області у селі Велика Яблунівка Смілянського району 3 липня близько 18.30 у річці Тясмин потонув 5-річний хлопчик.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, хлопчик відпочивав у селі у діда з бабою. Залишившись на подвір’ї будинку без нагляду дорослих, дитина пішла до річки, яка тече поруч. Хлопчик заліз на камені, що поросли мохом, послизнувся і опинився у воді. На дитячий крик прибігли рідні та сусіди, проте знайти дитину, яка вже зникла під водою, дорослим не вдалося.

Водолази смілянського відділення обласної комунальної аварійно-рятувальної служби знайшли тіло дитини на 5-ти метровій глибині та підняли на поверхню.

Згідно з повідомленням прес-служби, в Черкаській області це четвертий трагічний випадок з дітьми на воді з початку року.