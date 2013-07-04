Одещина: влада пообіцяла забезпечити сиріт житлом

Одеська обласна рада затвердила Програму забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, на 2013-2015 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати обласної ради ухвалили сьогодні, 4 липня, в ході сесії.

Згідно з документом, мета програми - забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, а також осіб з їх числа житлом і соціальними гуртожитками після завершення терміну перебування в сім`ях опікунів, попечителів, прийомних сім`ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, а також після закінчення навчальних закладів.

Фінансування програми в обсязі 153 млн. 580 тис. грн передбачається за рахунок коштів обласного, міських і районних бюджетів у межах наявного фінансового ресурсу і за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Кошти, необхідні на придбання житла, розраховані виходячи з того, що, за прогнозними показниками, в Одеській області кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, які досягнуть повноліття в 2013-2015 роках і повинні бути забезпечені житлом, становитиме близько 1,5 тис. осіб, прогнозний показник опосередкованої вартості будівництва житла по області на 2013 рік - 5 тис. 84 грн за 1 кв. м і норма житлової площі, передбачена ст. 47 Житлового кодексу Української РСР - 13,65 кв. м на одну особу.

Програма включає три напрями діяльності: приведення в належний стан житлових приміщень, які перебувають у власності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки; забезпечення таких осіб упорядкованими житловими приміщеннями для постійного проживання; формування житлового фонду для подальшого забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки.