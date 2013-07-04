На Львівщині вчора від укусів змій постраждало троє людей
15:30, 04 липня 2013Новини регіонів
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Усі у стані середньої тяжкості
У Львівській області за минулу добу від укусів змій постраждало троє осіб.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.
Як зазначається у повідомленні, 3 липня до оперативно-диспетчерської служби головного управління ДСНС України у Львівській області надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної лікарні з діагнозом „укус змії”, поступила 53-річна жителька міста Мукачево Закарпатської області. За даними медиків потерпіла перебуває у стані середньої важкості.
Цього ж дня, до швидкої медичної допомоги з діагнозом „укус змії” звернувся 43-річний житель села Криве Сколівського району Львівщини.
3 липня о 19.50 в реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ з попереднім діагнозом „укус змії” поступив 46-річний житель міста Львова. На даний момент чоловік перебуває у стані середньої важкості.
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