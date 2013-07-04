Житомирщина: авто зіткнулось з підводою, загинули 2 чоловіки

У Житомирській області внаслідок зіткнення автомобіля з підводою загинули двоє молодих людей.

Як повідомив УНІАН співробітник прес-служби Управління ДАІ України у Житомирській області Микола Яцкевич, «2 липня, близько 23.00, на 171 км автомобільної дороги Київ-Чоп водій автомобіля Toyota Camry, житель міста Києва, рухаючись в напрямку міста Рівне, здійснив наїзд на гужовий віз під керуванням жителя Червоноармійського району, 1993 р. н., який перетинав проїжджу частину дороги справа наліво відносно руху автомобіля».

За інформацією Яцкевича, водій підводи загинув на місці події.

Чоловік, який їхав на возі - житель Червоноармійського району - від отриманих травм помер у відділенні Червоноармійської центральної районної лікарні.

Наразі за цим фактом правоохоронці проводять перевірку.