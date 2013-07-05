Міліціонера, що застрелив чоловіка у Севвастополі, обстежать медики

Підозрюваного у скоєнні злочину - міліціонера-охоронця відділу державної служби охорони, направлено на медичне освідоцтво, після чого його буде доставлено до прокуратури міста для проведення першочергових слідчих дій.

Про це УНІАН повідомили у у прес-службі прокуратури міста Севастополя.

Як зазначили в прес-службі, прокуратурою Севастополя розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства у ювелірному магазині, яке сталося внаслідок застосування табельної зброї міліціонером-охоронцем відділу державної служби охорони.

За інформацією прес-служби, 4 липня об 11 год. 10 хв. до чергової частини відділу державної служби охорони УМВС України в м. Севастополі надійшов сигнал про спрацювання сигналізації у приміщенні одного з ювелірних магазинів міста Севастополя, розташованого в Ленінському районі. Під час виїзду оперативної групи в приміщенні магазину виявлено труп громадянина України П., 1968 року народження, охоронця приватного бюро охорони.

На даний час виконуються слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на розкриття даного кримінального правопорушення.

Слідчим прокуратури м. Севастополя за даним фактом до ЄРДР внесено дані про кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ч.І КК України.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня у Севастополі співробітник державної служби охорони, який охороняв магазин «Золоті перли» по вул. Одеська 29, застрелив приватного охоронця сусіднього магазину.