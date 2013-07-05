В Одеській області прорвало греблю

У с. Міняйлівка Саратського району підтопило городи та 2 приватних житлових будинки.

Як повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій, о 00.30 на території Олександрівської сільської ради Тарутинського району через зливи та прилив великої кількості води з боку с. Брезоая Штефан-Водського району Республіки Молдова піднявся рівень води в ставку Старий (площа близько 50 га, розділений межею державного кордону: 65% - на території України, 35% - на території Молдова) та відбувся перелив через греблю, що спричинило прорив довжиною близько 30 м та висотою 5-7 м з витіканням великої кількості води у русло річки Сарата.

О 3.00 у с. Міняйлівка Саратського району, яке розташоване нижче за течією, річка Сарата вийшла з русла, що призвело до підтоплення територій 30 городів та 2 приватних житлових будинків, з яких евакуйовано двох осіб. Жертв та постраждалих немає. Станом на 7.00 витікання води зі ставка Старий продовжується.

Проводяться роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, до яких залучено 86 осіб та 30 од. техніки.