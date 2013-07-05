Івано-Франківщина: 10-річного хлопчика убило електострумом

В Івано-Франківській області 10-річного хлопчика смертельно вразило електричним струмом.

Як повідомили УНІАН у Державній службі надзвичайних ситуацій, 4 липня в с.Ільці Верховинського району, дитину на власному подвір`ї вразило електричним струмом від кип’ятильника. Хлопчик помер одразу ж на місці. Як з`ясувалося хлопчик намагався підігріти води, щоб умитися.