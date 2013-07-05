У Кіровограді 16-річний хлопець з ножем напав на таксиста
12:47, 05 липня 2013Новини регіонів
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Вимагав грошей
У Кіровограді 16-річний хлопець з ножем напав на таксиста.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління МВС Кіровоградської області, близько першої години ночі на лінію «102» надійшло повідомлення, про те, що до однієї з лікарень обласного центру доставлено чоловіка з численними різаними ранами кінцівок.
За попередніми даними, 57-річний водій таксі чекав на виклики, припаркувавши автомобіль на одній з вулиць обласного центру. Двері його транспортного засобу були не замкнені. Несподівано до авто сів незнайомець й попросив відвезти його до товариша. По дорозі хлопець з метою заволодіння коштами таксиста вийняв ніж й почав наносити водію тілесні ушкодження в область рук та ніг, в результаті чого потерпілий втратив керування. Після нападу пасажир вискочив із автомобіля і зник у невідомому напрямку.
Протягом доби працівники міліції затримали підозрюваного і вилучили речові докази скоєного – ніж та одяг з плямами крові.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Слідство триває.
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