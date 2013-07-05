У Києві презентували результати національного рейтингу благодійників

Сьогодні відбулася презентація результатів Національного рейтингу благодійників - першого національного рейтингу, який складений на основі документально підтверджених фінансових показників, витрачених у секторі благодійництва.

Як повідомили УНІАН у Благодійному фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", це перший рейтинг, який складений на основі документально підтверджених фінансових показників, витрачених у секторі благодійництва.

За словами директора фонду Анатолія Заболотного, роботу оцінювали за конкретними результатами в різних сферах діяльності.

"На охорону здоров`я торік фондами було витрачено 44,2% від усіх благодійних коштів (256 млн. 280 тис. грн.). Ранжувати і по бюджетах, що дуже правильно, - високі оцінки отримали й локальні фонди. Ну а в категорії 10 млн. грн. - наш фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" у 6-ти номінаціях ", - зазначив Заболотний.

Рейтинг проводився в трьох окремих категоріях: благодійник-компанія, благодійник-благодійний фонд чи організація, благодійник-фізична особа. Категорія «благодійник - благодійний фонд чи організація» складається з трьох підкатегорій, усередині яких проведено окреме рейтингування. Підкатегорії формуються на основі сум, витрачених на благодійність за рік: до 1 млн. грн., Від 1 до 10 млн. грн., Від 10 млн. грн.

Всього в рейтингу взяло участь 59 благодійників, з них 34 благодійних фондів та організацій, 20 компаній, 5 фізичних осіб.

За 2012 рік учасниками рейтингу на благодійність було витрачено 580 758 013 гривень, що на 226 933 631 грн. більше, ніж у 2011 році. Таким чином, загальний благодійний бюджет 2012 року був збільшений на 64%.

За сферами надання благодійної допомоги кошти були розподілені в 2012 році таким чином:

· Охорона здоров`я - 256 280 457 грн (44,2% від усіх витрат на благодійність учасників рейтингу);

· Соціальний захист та соціальна допомога - 104 600 619 грн (18,1%),

· Спорт і фізична культура - 27975197 грн. (4,9%)

· Мистецтво і культура - 18425939 грн. (3,2%)

· Освіта і наука - 13768376 грн (2,4%)

· Навколишнє середовище і захист тварин - 7529282 грн (1,3%)

· Міжнародні ініціативи - 6581821 грн (1,2%)

· Інше - 122433938 грн (24,7%)

У 2012 році найбільш пріоритетними сферами для фінансування стали: охорона здоров`я, соціальний захист та соціальна допомога.