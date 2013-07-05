В Одесі евакуйовано 12 осіб через часткове руйнування будинку

В Одесі 4 липня евакуйовано 12 осіб через часткове руйнування житлового будинку.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків зі ЗМІ і роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України в Одеській області.

О 21.39 до рятувальної служби Одеси надійшло повідомлення від жителів будинку по вулиці Коблевській, 20, про часткове обвалення простінку у підвальному приміщенні з подальшим руйнуванням перекриття між підвальним приміщенням і першим поверхом житлового будинку. Рятувальники евакуювали 12 жителів першого і другого поверхів. Загиблих і постраждалих немає.