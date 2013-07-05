На Рівненщині за контрабанду марганцовки засуджено 2 жінок

У Дубровицькому районі Рівненської області за контрабанду з Білорусі 2,5 кг марганцовки, яка в Україні віднесена до прекурсорів для виготовлення наркотиків, до п’яти років позбавлення волі умовно засуджено двох громадянок України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у серпні 2012 року на території митного посту «Городище» співробітники спецслубжи затримали двох жительок Рівненської області під час перетину державного кордону.

У ході огляду особистих речей жінок правоохоронці виявили приховану у спортивних сумках і розфасовану в поліетиленових пакетиках порошкоподібну речовину - перманганат калію. Загалом було вилучено 456 пакетиків з прекурсором. У подальшому контрабандистки планували реалізовувати його на території нашої держави.