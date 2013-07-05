У Криму пастух знайшов 58 боєприпасів

Сімферополь. 5 липня. УНІАН. У Джанкойському районі Криму 3-4 липня знайшли майже 60 боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни за 50 метрів від житлових будинків.

Як повідомила прес-служба кримського управління ДСНС, кілька боєприпасів знайшов житель села Володине 3 липня під час випасання худоби. Пастух звернув увагу на неспокій корови. "Вона рила копитом землю, там виднілася частина залізного предмету. Відігнавши тварину від небезпечного місця, чоловік повідомив про небезпечну знахідку рятувальникам", - йдеться у прес-релізі.

До приїзду піротехніків небезпечну знахідку охороняли міліціонери. Рятувальники 4 липня при обстеженні території за 50 метрів від будинків знайшли 48 мінометних мін 120 калібру, 6 артснарядів 105 калібру, мінометну міну 82 калібру і артснаряд 37 калібру. У разі вибуху розліт осколків міг становити близько 500 метрів. Бійці ДСНС вивезли боєприпаси на полігон і знищили.