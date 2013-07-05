У Києві перевірили організацію харчування у дитсадках

У Києві за неналежне ставлення до організації дитячого харчування притягнуто до відповідальності ряд посадовців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, такі заходи були вжиті за результатами перевірки організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах столиці, яку було проведено протягом 25 червня - 4 липня Департаментом освіти і науки, молоді та спорту КМДА.

За результатами перевірок на трьох директорів дитсадків у Дніпровському і Печерському районах було накладено адміністративне стягнення та оголошено 15 доган відповідальним працівникам районних управлінь освіти у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському і Солом’янському районах.

Крім того, за результатами розслідування надзвичайної ситуації, що відбулася у дитсадку № 455, звільнено кухаря, старшу медичну сестру, а на в.о. завідувача закладу накладено дисциплінарне стягнення. Також проведено інвентаризацію харчоблоку і замінено кухонні столи, необхідний інвентар (дошки для сирої та готової продукції), термометри для холодильників та частину кухонного посуду. Здійснено санітарну очистку, а також необхідні карантинні заходи, зокрема, дезінфекцію приміщення, заміну посуду на кухні та обладнання харчоблоку.

Водночас у столиці триває робота над впровадженням єдиної електронної системи контролю за якістю харчування із залученням батьків. Проводиться тестування програми «Електронний дитячий садок» на базі Печерського району. Вона дозволить залучити до єдиного інформаційного простору столиці всі дошкільні навчальні заклади, дасть можливість ознайомитись з двотижневим і щоденним меню дитсадка, технологією приготування та енергетичною цінністю страв, які готуватимуть дітям, виконанням натуральних норм, постачальниками продуктів на ін.

Як повідомляв УНІАН, перша дитина, що відвідує 455-й дитсадок, була госпіталізована з ознаками отруєння у ніч на 19 червня. Всього постраждали 40 вихованців дитсадка та один співробітник закладу.