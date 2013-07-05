На Львівщині підліток стріляв по перехожих із пістолета

17:55, 05 липня 2013
Новини регіонів
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Поранив у голову 2-х людей

У Червонограді Львівської області затримано 16-річного підлітка, якій із пневматичного пістолета KWC стріляв по перехожих.

Як повідомили УНІАН у Відділі звя’зків з громадськістю ГУМВС України у Львівській області, до чергової частини червоноградської міліції надійшло повідомлення із приймального відділення міської лікарні про те, що за медичною допомогою звернувся 18-річний місцевий житель. У голові хлопця медики виявили стороннє тіло.

Зі слів потерпілого, тілесні ушкодження йому заподіяв візуально знайомий хлопець, який стріляв із пневматичного пістолета у дворі будинку.

Цього ж дня до лікарні для надання медичної допомоги був доставлений 22-річний місцевий житель із забійними ранами волосяної ділянки голови.

У ході досудового розслідування було виявлено, що неповнолітній у дворі будинку по вулиці Стуса із пневматичного пістолета стріляв по людях. За словами юнака, пістолет він придбав у магазині.

Відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

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