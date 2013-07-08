Дніпропетровщина: у ДТП постраждало п’ятеро дітей

09:44, 08 липня 2013
Новини регіонів
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Водій не впорався з керуванням

На Дніпропетровщині перекинувся легковик: постраждало п’ятеро дітей.

 
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 6 липня о 13.40 поблизу с. Сорочино Петриківського району водій легкового автомобіля «Мазда» не впорався з керуванням на повороті, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.
 
У ДТП постраждало 6 осіб (з них 5 дітей 2002-2005 р.н.), яких з травмами середнього та легкого ступенів важкості госпіталізовано.
 
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