У Черкасах пройдуть слухання щодо оптимізації мережі закладів

8 липня за ініціативою народного депутата від фракції "УДАР" Ірини Геращенко у Черкасах відбудуться громадські слухання щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров`я Черкаської області.

Про це УНІАН повідомили у пресс-службі УДАРу.

Під час громадських слухань планується експертне обговорення процесу реорганізації лікарень міста Черкаси, Золотоніського, Шполянського, Лисянського, Смілянського, Кам`янського районів області, результати від такого реформування мережі закладів охорони здоров`я та шляхи і способи надання кваліфікованої медичної допомоги для населення цих районів.

До участі запрошені народні депутати України, голови та депутати місцевих рад, головні лікарі закладів охорони здоров`я, керівники профільних комісій, департаментів та управлінь Черкаської міської та обласної рад, експерти, представники ЗМІ та громадськості.

Громадські слухання відбудуться у сесійній залі Черкаської міської ради.