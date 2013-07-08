У Херсоні 2-річного хлопчика роздавила на смерть ванна з водою

У Херсоні в неділю у дворі будинку на 2-річного хлопчика під час гри впала ванна, наповнена водою.

Як повідомляє Управління з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Херсона, дитина дістала тяжкі травми. Постраждалого доставлено в обласну дитячу лікарню, де він помер.

За фактом смерті хлопчика проводиться перевірка.