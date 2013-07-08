У Херсоні 2-річного хлопчика роздавила на смерть ванна з водою
10:18, 08 липня 2013Новини регіонів
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Проводиться перевірка
У Херсоні в неділю у дворі будинку на 2-річного хлопчика під час гри впала ванна, наповнена водою.
Як повідомляє Управління з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Херсона, дитина дістала тяжкі травми. Постраждалого доставлено в обласну дитячу лікарню, де він помер.
За фактом смерті хлопчика проводиться перевірка.
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