44-річну жінку вбила блискавка, влучивши у мобільний
11:33, 08 липня 2013Новини регіонів
1
Слухала музику
У Хмельницькій області жінка загинула від ураження блискавкою.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 44-річна жінка працювала на городі серед поля між селами Скнит та Клипачі і слухала музику на мобільному телефоні. Блискавка влучила у телефон, внаслідок чого жінка загинула на місці.
Тіло загиблої направлено до судово-медичної експертизи міста Нетішин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter