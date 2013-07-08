Херсонщина: жінка після укусу каракурта - у реанімації

У Херсонській області жінка після укусу каракурта потрапила до реанімації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС у Херсонській області, у суботу, 6 липня, близько 22.00 до Новотроїцької центральної районної лікарні госпіталізовано 40-річну мешканку села Сиваське з діагнозом «укус каракурта». Павук укусив жінку на її власному городі.

Постраждала у тяжкому стані перебуває у реанімаційному відділенні Новотроїцької ЦРЛ.

Як уточнили в облуправлінні ДСНС, поточного року від укусів каракуртів постраждали 4 особи. Смертельні випадки поки не зафіксовані.