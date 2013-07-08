Київщина: ротвейлер відкусив господарю руку, чоловік помер

В селі Матюші Білоцерківського району на Київщині ротвейлер до смерті загриз господаря.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Київській області.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, близько 7-ї години ранку до Білоцерківського міськвідділу міліції по телефону надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що він виявив понівечене тіло чоловіка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що чоловік йшов вранці на роботу до тракторної бригади, де працює охоронцем, разом зі своїм собакою, яку вів на повідку. Що саме спричинило агресію у пса невідомо – собака накинувся на господаря, відкусив йому праву руку по лікоть та вирвав частину м’яких тканин передпліччя.

В результаті отриманих травм та втрати крові 48-річний чоловік помер на місці пригоди.

Тіло потерпілого направлено на судово-медичну експертизу.

«Долю пса вирішуватиме санітарна експертиза – стоїть питання про усипляння собаки», - зазначається в повідомленні.