Житомирщина: бабуся вирощувала цілу плантацію снодійного маку

У Новоград-Волинському районі Житомирської області дільничні інспектори міліції виявили на присадибній ділянці 70-річної пенсіонерки майже 2 тисячі рослин снодійного маку.

Про це повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ України.

Незаконні посіви було виявлено на городі серед буряків та гарбузів. Городина, яка раніше маскувала мак, тепер уже не в змозі була закрити його буяння. Коли правоохоронці зібрали та перерахували увесь «урожай», виявилося, що пенсіонерки виплекали на городі 1920 рослин снодійного зілля. Цього ррку така кількість незаконних посівів маку, вилученого з однієї ділянки, є рекордною для України.

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. За незаконний посів нарковмісного маку у кількості більше п’ятсот рослин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.