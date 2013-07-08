Оглядовий майданчик у Маріїнському парку Києва - небезпечний

Перебування на оглядовому майданчику в Маріїнському парку Києва є небезпечним через зсув грунту.

Про це повідомило комунальне підприємство “Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт” у відповіді на запит агентства УНІАН до Київської міськдержадміністрації.

У відомстві не виключають часткового або повного перекриття руху на Парковій дорозі з метою запобігання аварійній ситуації, яка може скластися через можливий зсув грунту.

У КП повідомляють, що майданчик огороджено парканом у зв`язку із запобіганням зсуву грунту на схилах Дніпра та з метою укріплення схилів для подальшого запобігання наслідків техногенно-екологічної небезпеки.

На даний час КП “Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт” проводить інженерно-геологічні вишукувальні роботи, які нададуть змогу визначити ступінь можливого ризику зсуву грунту.

КМДА планує проведення протиаварійних робіт для подальшого запобігання зсуву грунту та руйнації оглядового майданчика за рахунок різних джерел фінансування. Роботи планується завершити до кінця грудня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня 2012 року на Парковій дорозі було відкрито вертолітний майданчик - вертодром «Дніпро-1» Центру адміністративно-ділової авіації.

За даними прес-служби Міністерства інфраструктури, тоді інвесторами було здано в експлуатацію дві черги з п`яти цієї споруди.

5 червня 2013 року в ЗМІ поширилась інформація, що стався зсув грунту на Парковій дорозі, неподалік від Маріїнського палацу.

Того ж дня голова КМДА Олександр Попов назвав ситуацію із зсувом грунту на Парковій дорозі непростою, але не авральною. Він не виключив, що до робіт з укріплення схилу залучать кошти інвестора, який будував вертолітний майданчик.