У Житомирі розбився 2-річний хлопчик

У Житомирі в мікрорайоні Польова площа 7 липня дворічний хлопчик розбився на смерть, випавши з вікна багатоповерхівки.

Як повідомила УНІАН співробітник Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Ольга Номерчук, повідомлення про цю подію надійшло правоохоронцям Корольовського райвідділу міліції Житомира 7 липня.

«Дитина випала з вікна квартири на третьому поверсі багатоповерхівки, це - малолітня дитина, хлопчик 2011-го року народження. В результаті отриманих при падінні травм дитина загинула. Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Міліція встановлює обставини події», - уточнила Номерчук.

Як повідомляв УНІАН, через неуважність батьків, у червні цього року в Житомирській області з вікон випало двоє дітей: трирічна дитина випала з другого поверху через москітну сітку, ще одна, також через таку сітку, випала з 5 поверху.