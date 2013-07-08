У Бахчисарайському районі Криму потонув росіянин

У Криму громадянин Росії потонув у штучному водоймищі у Бахчисарайському районі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління ДСНС, інцидент стався 7 липня.

Група підлітків побачила, що 27-річний житель Удмуртії зник, купаючись у водоймищі. Чоловіка знайшли за 50 метрів від берега, витягнули з води і викликали «швидку». Лікарі констатували смерть.

«Водоймище не придатне для купання і відпочинку, обладнане попереджувальними знаками», - повідомили у прес-службі.