У Бахчисарайському районі Криму потонув росіянин
15:07, 08 липня 2013Новини регіонів
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У штучному водоймищі
У Криму громадянин Росії потонув у штучному водоймищі у Бахчисарайському районі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління ДСНС, інцидент стався 7 липня.
Група підлітків побачила, що 27-річний житель Удмуртії зник, купаючись у водоймищі. Чоловіка знайшли за 50 метрів від берега, витягнули з води і викликали «швидку». Лікарі констатували смерть.
«Водоймище не придатне для купання і відпочинку, обладнане попереджувальними знаками», - повідомили у прес-службі.
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