У центрі Запоріжжя зіткнулися тролейбус і маршрутка
До лікарні доставлено 19 осіб
У Запоріжжі сьогодні на центральному проспекті міста - проспекті ім. Леніна - зіткнулися маршрутка і тролейбус.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України у Запорізькій області, ДТП сталося близько 13.30 на греблі між площею Пушкіна і вул. Гагаріна.
«Водій маршрутного мікроавтобуса («Мерседес-Спринтер»), рухаючись у напрямку залізничного вокзалу «Запоріжжя-1», скоїв зіткнення з навчальним тролейбусом, який рухався у попутному напрямі і з технічних причин зупинився на правій смузі», - повідомили у ВЗГ.
За даними УДАІ ГУ МВС України у Запорізькій області, машинами «швидкої допомоги» до медзакладів Запоріжжя з травмами різного ступеня тяжкості з місця аварії доставлено 19 осіб: 18 пасажирів і водій маршрутки.
«У 7 з 19 доставлених до медзакладів вже достовірно відомо - травми, одержані ними в результаті ДТП, вимагають госпіталізації. Стосовно решти потерпілих інформація поки збирається», - сказали в УДАІ.
Причини і обставини події встановлюються.