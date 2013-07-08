У центрі Запоріжжя зіткнулися тролейбус і маршрутка

У Запоріжжі сьогодні на центральному проспекті міста - проспекті ім. Леніна - зіткнулися маршрутка і тролейбус.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України у Запорізькій області, ДТП сталося близько 13.30 на греблі між площею Пушкіна і вул. Гагаріна.

«Водій маршрутного мікроавтобуса («Мерседес-Спринтер»), рухаючись у напрямку залізничного вокзалу «Запоріжжя-1», скоїв зіткнення з навчальним тролейбусом, який рухався у попутному напрямі і з технічних причин зупинився на правій смузі», - повідомили у ВЗГ.

За даними УДАІ ГУ МВС України у Запорізькій області, машинами «швидкої допомоги» до медзакладів Запоріжжя з травмами різного ступеня тяжкості з місця аварії доставлено 19 осіб: 18 пасажирів і водій маршрутки.

«У 7 з 19 доставлених до медзакладів вже достовірно відомо - травми, одержані ними в результаті ДТП, вимагають госпіталізації. Стосовно решти потерпілих інформація поки збирається», - сказали в УДАІ.

Причини і обставини події встановлюються.