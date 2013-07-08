В Одесі дозволено купатися на всіх пляжах

В Одесі відсьогодні, 8 липня, дозволено купатися на усіх пляжах.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської міської ради, заборону знято міським управлінням санітарно-епідеміологічної служби.

«Підставою для такого рішення стали результати дослідження проб води: за бактеріологічними та іншими показникам якість морської води відповідає усім нормам», - повідомили в управлінні.

Наступний забір проб морської води міським управлінням СЕС призначено на 11 липня.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня в Одесі міське управління санітарно-епідеміологічної служби на всіх пляжах заборонило купатися через невідповідність води нормам. Причина забруднення - сильні дощі, що пройшли напередодні.

З 8 по 13 червня в Одесі також було заборонено водокористування у зв`язку з сильною зливою, що пройшла 7 червня.

На балансі управління інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя Одеської міської ради 35 штучних пляжів, розподілених на 71-ну ділянку. Загальна протяжність берегової лінії Одеса - 20 км 540 м, з них на 13,5 км встановлені протизсувні споруди.