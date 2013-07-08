На комп'ютерному томографі у Львівському онкоцентрі обстежено вже 10 тис пацієнтів

Три роки тому у Львівському онкоцентрі було встановлено 24-х зрізовий комп`ютерний томограф, призначений для діагностичних обстежень у онкології, а також для планування променевої терапії у пацієнтів.

Як повідомили УНІАН у Благодійному фонду Ріната Аметова "Розвиток Україи", апарат було передано області фондом в рамках програми «Рак виліковний».

Щомісяця на томографі в середньому проходять обстеження та здійснюють планування подальшої променевої терапії (брахітерапії) до 13-15 пацієнтів, це майже 10 000 пацієнтів за три роки. Дбаючи про доступність обстеження для пацієнтів, Фонд регулярно передає Львівському онкоцентру контрастні речовини, шприци для інжекторів, рентгенівські плівки та інші матеріали, вкрай необхідні для отримання та збереження високоякісних зображень. Знімки, отримані на комп`ютерному томографі, стають частиною наукових статей і презентацій лікарів Львівського онкоцентру.

Цього року у рамках програми «Рак виліковний» у липні та серпні буде введено в експлуатацію ще три комп`ютерних томографи в Західній Україні, а саме у Тернопільській, Чернівецькій та Волинській областях.

На томографі працює професійна команда фахівців онкоцентру: два лікарі і два рентген-лаборанти на чолі з завідувачем кабінетом комп`ютерної томографії Юрієм Миляном.