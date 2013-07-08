На Львівщині небезпечна хвороба вразила двох людей

У Львівській області за перше півріччя цього року зареєстровані 2 випадки захворювання людей на дирофіляріоз. Небезпечна хвороба, яку переносять комарі, вразила жителів Пустомитівського та Бродівського районів області.

Про це повідомили УНІАН у головному управлінні Держсанепідслужби у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, дирофіляріоз – це небезпечне захворювання, яке поширене серед тварин (собак, котів, деяких диких ссавців), але останнім часом в Україні почастішали випадки цього захворювання і серед людей.

Тварина від тварини і людина від тварини заражаються через укус комара. Безпосередньо від тварини людина заразитися не може, небезпеки для оточуючих хворий також не становить. Зараженню дирофіляріями піддаються люди різного віку. В організмі людини паразит росте повільно і досягає досить великих розмірів приблизно через 6 місяців.

Дирофіляріоз спричиняється Dirofilaria repens - тонким ниткоподібним паразитом, який може досягати до 30 см у довжину і локалізується переважно у підшкірній клітковині. У зараженому організмі тварини паразити досягають статевої зрілості і за добу народжують до 5 тис. личинок, які циркулюють у крові.

Перші симптоми захворювання: хвороблива, можливо рухлива пухлина (ущільнення), у місці локалізації якої відчувається свербіж, біль і печія. Характерним симптомом захворювання є міграція паразита під шкірою до 30 см за добу. Також можуть спостерігатися головний біль, слабкість, нудота, підвищена температура тіла. Дуже часто вражається орган зору: шкіра повік, кон`юнктива, очне яблуко. Переважає правобічна локалізація, особливо при ураженні очей, обличчя і рук.

В усіх випадках необхідне хірургічне видалення паразита.

Профілактика — захист від укусів комарами.